На Украину идет снежный циклон. Каким областям приготовиться

На Украину надвигается снежный циклон. Ухудшение погодных условий ожидается 1 февраля. Фото: t.me/KyivCityOfficial

На Украину надвигается снежный циклон.

Ухудшение погодных условий ожидается в понедельник, 1 февраля, предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег - прирост снежного покрова 5-10 см. Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия 1 февраля могут привести к отключению электричества в отдельных населенных пунктах и ​​нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности, желтый).

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет. Ограничено движение в Одесской и Николаевской областях. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.