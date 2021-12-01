На территории "Охматдета" впервые в Украине построят семейный дом

При "Охматдете" построят семейный дом. Фото: Корреспондент

В Украине будет построен первый дом для родителей на территории больницы — он появится в "Охматдете" в Киеве.

"В Охматдете ежегодно проходят лечение до 20 тысяч детей со всей страны и осуществляют более 10 тысяч операций, поэтому вопрос пребывания родителей и детей во время лечения чрезвычайно важен. Тем более что в реанимации открыт доступ родственников, и родители могут свободно посещать и находиться рядом со своими детьми", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Соответствующий меморандум подписали Министерство здравоохранения, Минэкономики, "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

В Доме сделают 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.

Площадь дома составит 2500 квадратных метров.

Завершение строительства намечено на конец 2023 года.

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Нападающий "Вест Гэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдал бонусы, полученные за выступление на чемпионате Европы-2020, на благотворительность заведующей отделением гемофилии больницы "Охматдет".