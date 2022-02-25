На спецсчет поддержки ВСУ за сутки поступило около $10 млн.

На нужды ВСУ за первые сутки перечислили более 300 млн. грн. Фото: mil.in.ua

Почти 300 млн гривен за сутки поступило на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Это около $10 млн.

Такая информация была обнародована на официальном канале МВД Украины.

Денежные средства на спецсчет поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в том числе из стран ЕС, США, Канады, Британии и т.д.). Деньги поступают в разных валютах, сумму сбора за первый день приводят в эквиваленте гривны.

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать Украинскую Армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные Силы Украины", – сказал Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Национальный банк обратился в банки Украины с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным Силам Украины.

Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.