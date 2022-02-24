Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии

 
Ексклюзивы
1/5
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 1836
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
1 Просмотров: 3537
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 6507
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5994
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 837
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1980
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4257
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7794
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 855
Фото
Все фото
15
1
4
3
4
&quot;Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону&quot; - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Как правильно собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot;
Как правильно собрать "тревожный чемоданчик"
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
Видео
Все видео
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 9729
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3753
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2583
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 747
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2502
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1287
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 14:51

Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии

  Комментировать
Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии
Перечислить в поддержку армии можно не только гривны, но и доллары США, евро, британские фунты. Фото: pixabay.com

Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Перечислить в поддержку армии можно не только гривны, но и доллары США, евро, британские фунты, сообщает пресс-служба НБУ.

Решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт

"Счет мультивалютный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте", - сообщили в НБУ и призвали поддерживать украинскую армию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в 4:00 объявил о начале "военной операции в Донбассе". Российские войска напали на Украину. Продолжаются бои.
Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе.
По информации прессслужбы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов - бомбардировщик Су-24.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 54492
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 38101
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 32346
Киев атаковали баллистическими ракетами
Киев атаковали баллистическими ракетами Просмотров: 24553
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 23220
Общество
"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
"Не паникуйте, сдавайте в СБУ сепаратистов и записывайтесь в терроборону" - как реагируют звезды на полномасштабное вторжение России
15
 Просмотров: 1377
Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь
Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь Просмотров: 2133
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
1
 Просмотров: 6391
Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов
Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов Просмотров: 567
"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам
"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
6
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
1
"Может, пора запретить и этих?" - ОПЗЖ сбежала из Рады
1
Жена Медведчука сбежала в Москву
1
Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве
1
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
Голосов: 58702
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть