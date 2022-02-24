Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии

Перечислить в поддержку армии можно не только гривны, но и доллары США, евро, британские фунты. Фото: pixabay.com

Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Перечислить в поддержку армии можно не только гривны, но и доллары США, евро, британские фунты, сообщает пресс-служба НБУ.

Решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708.

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"Счет мультивалютный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте", - сообщили в НБУ и призвали поддерживать украинскую армию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в 4:00 объявил о начале "военной операции в Донбассе". Российские войска напали на Украину. Продолжаются бои.

Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе.

По информации прессслужбы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов - бомбардировщик Су-24.