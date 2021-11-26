На спасение волонтера нужно около 100 тыс. грн

Автор: Олександр Василенко 51-летнему Александру Василенко из Черкасс требуется протезирование аортального клапана. Стоимость операции и лечения составляет около 100 тыс. грн

Волонтер Александр Василенко нуждается в протезировании аортального клапана

Волонтер 51-летний Александр Василенко из Черкасс нуждается в протезировании аортального клапана. На операцию и лечение нужно около 100 тыс. грн.

"О пороке сердца я узнал 2017 года в госпитале. С этой весны начало очень беспокоить удушье. Обследование показало, что срочно нужна операция по протезированию аортального клапана. На операцию и лечение нужно почти 100 тысяч гривен", - рассказал волонтер Александр Василенко.

Он координатор общественной волонтерской инициативы "Наш батальон". Имеет награду Президента Украины.

"Я бывший военный, поэтому хотел в АТО. Но меня не взяли по состоянию здоровья. Поэтому стал волонтером. Сначала искал средства на основу и ткань для маскировочных сеток. Научился плести, потом учил других. Потом занялись изготовлением сухпайков".

Возглавляемая им бригада за 3,5 года изготовила около 300 тысяч упаковок сухпайков супу, борщу и несколько тонн квашеной капусты.

"Александр Анатолиевич со своим другом изготовили "окопные свечи" для приготовления пищи в полевых условиях. Организовал, чтобы отремонтировали 2 автомобиля, которые передали в зону боевых действий. Для блок-постов – печки буржуйки. Бригада "Нашего батальона" изготовила более 26 тысяч квадратных метров маскировочной сетки, – говорит заместитель председателя комитета самоорганизации населения микрорайона "Криваловский" Виктор Худенко. – Александр Анатольевич до сих пор продолжает их вязать. Несмотря на состояние здоровья. Еще собирал деньги на лечение атовцев. Для себя просить стесняется. Принимает лекарство, но оно не помогает. Требуется операция. Средства собираем с сентября. Обращаемся за помощью к неравнодушным людям, которые могут помочь нашему волонтеру".

Реквизиты для помощи:

карточка Сбербанка: 5167 8032 5718 8156 или Приватбанка: 5457 0822 2802 8259 (Василенко Александр Анатольевич).