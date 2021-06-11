На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

11 июня 1888 года в Киеве на Софийской площади открыли памятник гетману Богдану Хмельницкому. Его презентовали в честь празднования 900-летия принятия христианства.

Идея создания монумента возникла среди общественности по инициативе историка, профессора Киевского университета Николая Костомарова в 1840-х годах. Оплатил памятник украинский миллионер Павел Харитоненко.

Автор: vn.20minut.ua 133 года назад установили памятник Богдану Хмельницкому

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С 1870-го начали искать средства на проект. Собранная сумма оказалась небольшой, всего 37 тыс. руб. Тогда решили сократить бюджет.

В 1877 году сделали гипсовую модель, а в 1879 году на петербургском заводе Берда облили статую бронзой. На это Морское ведомство пожертвовало 1,6 тыс. пудов металлолома. Портретные черты и особенности одежды Богдана Хмельницкого воссоздали по консультациям профессора-историка Владимира Антоновича.

В следующем году статую перевезли в Киев. Там она несколько лет хранилась во дворе дома "Присутственных мест". На постамент, который предусмотренный проектом, не хватило средств. Лишь в 1885 году архитектор Владимир Николаев составил дешевый проект постамента и воплотил его в жизнь. Камни для постамента подарила управа Киевской крепости. Николаев работал бесплатно, к тому же на сэкономленные деньги спроектировал еще изгородь с фонарями.

Богдан Хмельницкий 18 апреля 1648-го прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к восстанию против шляхты. В этом году началась национально-освободительная война украинского народа. Хмельницкого считают одним из самых выдающихся руководителей за всю историю украинского государства. Годы пребывания Богдана Хмельницкого у власти историки характеризуют периодом расцвета.