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четверг, 17 июня 2021 20:03

На популярном украинском курорте завелись опасные бактерии

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На популярном украинском курорте завелись опасные бактерии
В одесском море завелись солено-водные цианобактерии. Фото: Facebook/Galyna Terenko

В Одессе в море появились опасные солено-водные цианобактерии.

Эти бактерии могут вызвать отравление у людей и животных, сообщает эколог Галина Теренько в своем Facebook.

"Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды +20,5. На этот раз завелась солено-водная цианобактерия Aphanizomenon flos-aquae", - написала Теренько.

Цианобактерии вредны не только людям, но и морю. Из воды изымается кислород, приобретает неприятный запах и мутный цвет. Последствия могут ухудшить экологическую ситуацию в регионе. Последний раз их фиксировали в одесском море в 2015 году.

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Ученые провели анализ микроорганизмов столичного метрополитена в рамках крупнейшего в мире исследования городских микробиомов в воздухе и на поверхности, к которым прикасаются люди.

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Дата
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