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четверг, 11 февраля 2021 11:38

На польско-украинской границе задержали рекордное количество нелегалов

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На польско-украинской границе задержали рекордное количество нелегалов
Нарушители ехали на работу в гостинице и склады возле города Лодзь и на западе Польши. Фото: pixabay

Более 100 украинцев и молдаван с фальшивыми разрешениями на работу в Польше обнаружили пограничники за несколько дней.

Нелегалы ​​пытались пересечь границу по биометрическим паспортам в пункте пропуска "Шегини- Медыка", передает "Польское радио".

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", - рассказала майор и пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

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Она уточнила, что нарушители ехали на работу в гостиницы и склады возле города Лодзь и на западе Польши.

"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - рассказала пресс-секретарь пограничной службы.

Пограничники вернули их в Украину, они получат за это 6 месяцев тюрьмы с двухлетним испытательным сроком. Такое количество людей с поддельными документами стало крупнейшим за последние годы.

На украинско-словацкой границе задержали трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться до стран Евросоюза.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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