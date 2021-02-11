На польско-украинской границе задержали рекордное количество нелегалов

Нарушители ехали на работу в гостинице и склады возле города Лодзь и на западе Польши. Фото: pixabay

Более 100 украинцев и молдаван с фальшивыми разрешениями на работу в Польше обнаружили пограничники за несколько дней.

Нелегалы ​​пытались пересечь границу по биометрическим паспортам в пункте пропуска "Шегини- Медыка", передает "Польское радио".

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", - рассказала майор и пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

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Она уточнила, что нарушители ехали на работу в гостиницы и склады возле города Лодзь и на западе Польши.

"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - рассказала пресс-секретарь пограничной службы.

Пограничники вернули их в Украину, они получат за это 6 месяцев тюрьмы с двухлетним испытательным сроком. Такое количество людей с поддельными документами стало крупнейшим за последние годы.

На украинско-словацкой границе задержали трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться до стран Евросоюза.