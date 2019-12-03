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вторник, 03 декабря 2019 15:54

На польском ТВ будут призывать посетить Украину

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На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Проморолики об Украине поляки смогут увидеть до 18 декабря. Фото: www.rbc.ua

С 4 декабря польские телезрители увидят проморолик об Украине Enjoy Ukraine Now.

Покажут его на двух телеканалах группы TVN: TVN 24 BiS и Travel Channel, пишет "Укрінформ".

"Впервые польский зритель увидит проморолик" Enjoy Ukraine Now "в 18:19 на канале Travel Channel. Премьера на TVN 24 BiS состоится в 20:53 ", - рассказали в посольстве Украины в Польше.

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До 18 декабря проморолики продолжительностью 45 секунд на двух каналах будут выходить ежедневно раз или два в день в прайм-тайм.

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало ролик о Черновцах, в котором показало Черновицкий национальный университет и Хотинскую крепость.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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