На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан

В Польше началась акция добровольной вакцинации работников из Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС.

Неподалеку от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе развернули временные круглосуточные пункты вакцинации, передает "Укринформ". Кроме граждан Украины, которые едут на работу в Польшу, вакцинировать будут также студентов.

"Без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирование против Covid-19 и дальнейшее получение результата составляет 15 минут, столько же - процесс заполнения анкеты, получения е-направления и вакцинации", - уверяют польские медики.

Фото: ukrinform.ua

Иностранцев будут прививать четырьмя сертифицированными в ЕС вакцинами (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen), а также теми, которые доступны в Польше. Лицам, которые вакцинировались в четверг в одном из временных пунктов прививки, предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля человек сможет получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и последующей прививки в таком пункте стоит 130 злотых - около 1 тыс. грн. Сама вакцина является бесплатной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19

По состоянию на сегодня в Польше сделали более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью завершили вакцинацию. В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины. Вида на жительство имеют более 265 тыс. украинцев. Только за последние три месяца их выдали более 20 тыс.