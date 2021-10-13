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четверг, 14 октября 2021 08:00

На Покров осень удивит украинцев погодой

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Влажный циклон покинул пределы Украины, поэтому дожди сегодня удержатся разве что на северо-востоке.

Немного влаги придется также на западные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В Карпатах будет снежить.

"Новый западный антициклон Oldenburgia выпихнет в плечи влагу, поэтому грибникам остается надеяться на туманы. Последние начали захватывать все большую территорию, так что внимательно на дорогах! Выходные впереди долгие и кто захочет выбраться в далекое путешествие - смело можно", - говорится в сообщении.

Существенных осадков не предвидится, но будет холодно. Днем +8...13°С. Ночи холодные, +1...6°С, при прояснениях возможны заморозки. В пятницу вдоль полосы Одеса-Кропивницкий с районами-Черкасщина-Днепропетровщина-Харьковщина может что-то покапать. На Левобережье Украины ожидается сильный ветер.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Осадки возможны разве что на северо-востоке и кое-где в западной части.
Осадки возможны разве что на северо-востоке и кое-где в западной части.

В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2...5°С, в дневные часы +9...13°С.

"Осень, как осень - зрелая, сдержанная, с сумочкой, полной блестящих каштанов, с короткой стрижкой, окрашена в рыжий цвет, в очках через туманы и в высоких кроссовках, чтобы пинать листья", - добавила синоптик.

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Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно. С 14 октября начнутся заморозки. 20, 22-23 и 26 октября будет дождливо, а с 27 октября и до конца месяца станет сухо, но холодно.

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Дата
14
октября

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