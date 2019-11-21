На Майдане Независимости проходит акция в честь Дня достоинства и свободы

В Киеве на Майдане Независимости в День достоинства и свободы 21 ноября проходит акция.

На мероприятие собрались около 1,5 тыс. человек. Присутствующие почтили погибших в борьбе за свободу Украины минутой молчания и спели гимн. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь с места события.

Люди пришли на акцию с украинской символикой и плакатами. Также к стеле принесли фото военных и активистов, погибших за независимость, возле портретов стоят лампадки.

Со сцены выступает много знаменитых деятелей и политиков, среди них лидер лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Свобода и единство это те вещи, которыми украинцы никогда не будуть торговать, и которые украинцы никогда не сдадут", - подчеркнул он.

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Акция проходит спокойно, конфликтов и столкновений нет.

День достоинства и свободы отмечают 21 ноября согласно Указу президента от 13 ноября 2014 года. Он установлен в честь начала оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года.