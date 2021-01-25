На Львовщине впервые обнаружили хантавирус

Больной видел в своей домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками хантавируса. Фото: Reuters

На Львовщине впервые зарегистрировали случай заражения хантавирусом.

Заболел житель Дрогобычского района. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на главного санитарного врача региона Наталью Тимко.

"Мужчина обратился к врачам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах, что свидетельствовало о вероятной геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом", - говорится в сообщении.

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У мужчины отобрали анализы для исследования и отправили в лабораторию, где подтвердили инфицирование хантавирусом. Где именно произошло заражение - неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками вируса.

Инфицироваться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхания испарений от выделений грызунов. Хантавирус очень редко передается от человека к человеку. При этом никакого лечения или вакцины от него пока не существует.

В середине ноября хантавирус впервые обнаружили в Европе. В Германии молодая пациентка заразилась хантавирус от своего домашнего крысят. Пациентку госпитализировали с почечной недостаточностью.