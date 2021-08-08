На Львовщине обнаружили новых зараженных штаммом Delta

Во Львовской области обнаружили семь зараженных новым штаммом. Фото: Reuters

Семь случаев заражения штаммом Delta обнаружили на Львовщине.

Двое зараженных вернулись из России, двое - из Великобритании, один человек приехал из США, написала главная санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко в Facebook

Двое зараженных заразились в пределах Львовщины, за границу они не ездили.

Больных с этим штаммом в Украине значительно больше, чем удалось зафиксировать.

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"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", - сказала она.

Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтвержденных случаев штамма Delta коронавирусной болезни. Об этом в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.