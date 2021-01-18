На Крещение погода удивит украинцев морозами

21 числа предполагается оттепель. Фото: pixabay.com

Существенных осадков на Крещение не ожидается.

Завтра Украина попадет в мощную зону высокого атмосферного давления и антициклона Dragica, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu черкнет снегом по западной части Украины. Небольшой снег во вторник также возможен в Крыму.

Ближайшей ночью ожидается -17...24°С, завтра днем -9...15°С. В западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области в течение дня -4...7°С.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью до -16...19°С, днем -12...14°С. Без осадков.

20 января морозы в столице начнут спадать, а днем 21 числа предполагается оттепель.

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Второй Сочельник христиане восточного обряда отмечают 18 января в канун Крещения. В народе его также называют "голодная кутья" и "голодный вечер". На столе сегодня должны стоять только постные блюда, ведь верующие держат пост. Центральным блюдом является кутья.