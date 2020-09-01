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вторник, 01 сентября 2020 22:20

На карантин отправили класс и группы в садиках

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На карантин отправили класс и группы в садиках
В Николаеве класс отправили на карантин. Фото: УНИАН

В первый день обучения в Николаеве на самоизоляцию пошел целый класс в школе № 19.

Имели контакт с больными на коронавирус, сообщает Свидок.info из собственных источников в управлении образования

В детском саду № 71 на самоизоляцию отправили группу.

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В саду № 95 - группу и контактных воспитателей.

По состоянию на 1 сентября, не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей Украины. Во всех регионах показатель заболеваемости превышен на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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