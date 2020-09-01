Новая волна Covid-19 в Киеве: что будет с обучением в школах

Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Мэр города Виталий Кличко призывает соблюдать превентивные меры безопасности. Иначе, по словам Кличко, итальянского сценария не избежать.

Спровоцировать вспышку инфекции и ускорить новую волну болезни могут и массовые возвращения в столицу.





Автор: pixabay.com Останавливать учебный процесс в столичных школах пока не планируют

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В киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение. Коронавирус обнаружили у двух педагогов.