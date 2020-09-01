Новая волна Covid-19 в Киеве: что будет с обучением в школах

Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Мэр города Виталий Кличко призывает соблюдать превентивные меры безопасности. Иначе, по словам Кличко, итальянского сценария не избежать.
Спровоцировать вспышку инфекции и ускорить новую волну болезни могут и массовые возвращения в столицу.
"Люди массово возвращаются в город, приезжают на учебу студенты. Поэтому мы прогнозируем массовые локальные вспышки инфекции по Киеву, а именно в организованных трудовых коллективах. Если мы не стабилизируем сейчас ситуацию в этих коллективах, то в результате получим взрыв инфекции", - сообщил Александр Рубан, глава Держпродспоживслужбы столицы в комментарии для "Сегодня".
Несмотря на это, останавливать обучение в школах и других учебных заведениях города в Держпродспоживслужби не планируют.
"Мы не можем поставить жизнь на тормоз, остановив учебный процесс. Мы знаем, как бороться с этой инфекцией, знаем ее особенности, умеем проводить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Но все зависит от организации людей и проведения профилактических мероприятий в коллективах", - добавил Рубан.
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В киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение. Коронавирус обнаружили у двух педагогов.
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