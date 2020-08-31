Столичную школу закрыли на карантин до начала обучения

В школе № 240 объявили карантин. Фото: pexels.com

В киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение.

Коронавирус обнаружили у двух педагогов. Соответствующее сообщение Департамента образования и науки разместили на портале Киевсовета.

Больные учителя находились в контакте с 21 работником школы.

Еще у одного педагога признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для столичных школ город закупил средств защиты на 33 млн грн

День знаний в школе № 240 планируется в формате классных часов онлайн. Онлайн-обучение начнется 2 сентября.

Чтобы не вести дистанционное обучение из-за статуса красной зоны, школам в Ивано-Франковске продлили каникулы до 11 сентября. Об этом сегодня сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.