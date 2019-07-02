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среда, 03 июля 2019 07:00

На какие знаки ждет безоблачное будущее - астролог дал прогноз на 3 июля

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На какие знаки ждет безоблачное будущее - астролог дал прогноз на 3 июля
Новые впечатления и безоблачное будущее светят Овнам, Скорпионам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам. Фото: apostrophe.ua

3 июля - это первый день лунного цикла. Не жалуйтесь на судьбу. Используйте шанс изменить свою жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время будет удачным для людей с практическим складом интеллекта, - говорит астролог. - Поищите новый стиль одежды или прически. Создайте что-то красивое и практичное собственными руками. Через самовыражение к вам придет внутреннее ощущение гармонии. Плохо могут чувствовать себя кардиологические больные. Увеличится количество сердечных приступов. Проведите вечер в спокойной обстановке".

Новые впечатления и безоблачное будущее светят Овнам, Скорпионам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам.

Овен

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Имейте под рукой деньги для осуществления срочного ремонта. Заработки скоро вырастут.

Телец

За собственной неосмотрительности можете потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не уместно. Снижается общий тонус организма. Не садитесь за руль.

Близнецы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно. Для встречи с любимыми не лучшее время. Свидание оставит неприятные ощущения.

Рак

Достичь всего, что запланировали, будет непросто. Заработанные деньги не попадут в ваши руки в полном объеме. Придется отказаться от некоторых расходов.

Лев

Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Поищите новые средства экономии. Многое будет сказано сгоряча. Контролируйте себя, чтобы не повредить своей репутации.

Дева

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. Выбирайте по возможности безналичную форму расчета за предоставленные услуги. У вас будет игривое настроение. Люди легко будут идти на общение с вами. Не засиживайтесь дома.

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Весы

Заработок будет оставаться стабильно невысоким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре. Контролируйте пульс во время занятий физическими упражнениями и быстрого передвижения пешком. Возможны проявления тахикардии.

Скорпион

Денег будет достаточно. Не покупайте секонд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги. Що-либо изменить в личной жизни сейчас будет трудно. Позвольте событиям развиваться последовательно. Не отчаивайтесь.

Стрелец

Ожидаемые доходы поступят вовремя. Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Козерог

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Утром получите аванс. Вечером сведите расходы к минимуму. Потому что выбросите большую сумму на ветер.

Водолей

Будьте порядочными с финансовыми партнерами и клиентами. Забудьте о чрезмерных меркантильных интересах. Ситуация может обернуться против вас. Вы с любимыми будете говорить на разных языках. Не критикуйте их идеи.

Рыбы

Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Даже при наличии небольшой суммы в кармане вы сможете приобрести все необходимое. Купите себе полезную симпатичную безделушку.

2 июля состоялось солнечное затмение. Первая неделя июля не подходит для принятия серьезных решений.

Автор: Gazeta.ua
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