"На холоде кот умирает за 4 часа" - как помочь животным

- В сильные морозы собака может прожить около 6 часов, пока не замерзнет. Коты более теплолюбивые, поэтому замерзают после 4 часов на холоде, - рассказывает волонтер 28-летняя Валерия Лукашевич. Более 5 лет помогает животным в приютах "Сириус" и SOS. Недавно женщина создала центр передержки бездомных животных в Киеве.

На выходные прогнозируют пик похолодания. Лукашевич поделилась советами, как помочь котам и собакам во время мороза.

- Если люди не готовы приютить у себя дома животное, дать ночлег хотя бы на несколько суток, помочь найти дом или отвезти в ветеринарную клинику в стационар, то лучше всего - хотя бы покормить животных, - говорит волонтер. - Если они сыты, то не замерзнут. Советую сварить кашу на бульоне. Необязательно тратить на это средства. Можно просто собрать то, что есть дома: хлеб, сыр, колбаса, какие-то обрезки. Смешать все и давать теплым несколько раз в день. Ведь животным не столь страшен холод, как голод. Также многие создают небольшие строения: в каждом жилом доме есть навес под окнами, где и обустраивают место для животных. Напротив моего дома построили такое для собаки и 4 котов. Они вместе там живут, греются, их кормят. Еще в почти каждом жилом комплексе есть чаты, где жители могут договориться и приобрести будки для животных, после чего поставить там, где собаки больше проводят времени. Лучше наполнять будки сеном или травой, чем одеялом. Потому что ткань набирает в себя влагу, отчего в будке становится еще холоднее. Коты могут спокойно жить на трубах в подвалах, достаточно лишь поставить миски с едой у входа.

Фото: предоставлено Валерией Лукашевич

- Однако не все соглашаются на то, чтобы кормить животных возле жилых домов и позволять им ночевать в подъездах. Те, кто против, могут подбросить отравленное мясо и так избавиться от нежелательного кота или собаки. Поэтому, прежде всего, звоните к государственной службе "Зоодопомога". Представители службы должны приезжать на подобные вызовы. Они отвозят животных в приют, и волонтеры ищут им семьи. Если не удается вызвать госслужбу, то неравнодушные могут взять ответственность куратора (волонтера, который является временным хозяином животных. - Gazeta.ua) на себя и найти платную или бесплатную передержку животных. Через соцсети очень много волонтеров также помогают устроить кота или собаку.

Если увидели животное, которое пострадало от мороза, то лучше отвезти его в ветеринарную клинику.

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- Если есть возможность оплатить осмотр ветеринара, лечение и оставить хотя бы на сутки в стационаре, то это будет самым удачным вариантом. Но если нет средств, то "Зоодопомога" должна приезжать на вызов и забирать животное на время. Затем тех животных, которые не имеют кураторов или хозяев, должны отвозить в государственный приют в поселке Бородянка Киевской области . Но он уже переполнен. Если животное живет много лет на улице и ему там хорошо, то его возвращают на его же территорию.