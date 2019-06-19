На Херсонщине продолжаются масштабные обыски по делу Гандзюк

Сарган не уточнила, у кого именно проводятся обыски. Фото: img.tsn.ua

В Херсоне и Херсонской области следователи проводят 13 обысков по делу убийства Екатерины Гандзюк.

После совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшегося 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлением следственного судьи", - сообщила Сарган.

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"Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ", - добавила она.

При этом Сарган не уточнила, в кого именно проводятся обыски.

Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Напавшего Никиту Грабчука - к 6 годам.