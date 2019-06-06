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четверг, 06 июня 2019 16:36

Убийцам Гандзюк вынесли приговор

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Убийцам Гандзюк вынесли приговор
Засудили убийц Екатерины Гандзюк. Фото: Hubs.ua

Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор.

Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Напавшего Никиту Грабчука - к 6 годам, сообщает "Українська правда".

Участников убийства Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского приговорили к 4-м годам заключения, Виктора Горбунова - к 3 годам.

Покровский райсуд Днепропетровской области назначил наказание после утверждения соглашения со следствием.

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Обвинение сообщает, что Сергей Торбин на заказ неназванных лиц склонил Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова к участию в покушении.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на нее напали возле дома. Неизвестный вылил на женщину литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После 3 месяцев лечения умерла.

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