На Харьковщине обнаружили 32 нелегальных пансионаты

В регионе начались массовые проверки заведений по уходу за престарелыми после пожара, в котором погибли 15 человек. Фото: Facebook

В Харькове и области обнаружили уже 32 нелегальных дома престарелых.

В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.

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"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации ", - отреагировал президент Владимир Зеленский.

В связи с пожаром в доме престарелых, в Харькове проверяют учреждения, работающие нелегально. Незаконные реабилитационные центры, дома престарелых, хосписы закрывать, а владельцев - привлекать к ответственности. Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Причины возгорания будет устанавливать специальная правительственная комиссия. На это будет один месяц.