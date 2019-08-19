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понедельник, 19 августа 2019 13:37

На Харьковщине лесники украли леса на 24 млн

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На Харьковщине лесники украли леса на 24 млн
Вырубывали лесники преимущественно ценные породы деревьев. ФОТО: lhnv.net

Работники госпредприятия Октябрьский лесхоз в Харьковской области незаконно вырубили леса на 23,8 млн грн. Награбили на такую сумму за период с сентября 2018 по июнь 2019 года.

Рассказала об этом первый заместитель директора Держбюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"Вырубали преимущественно наиболее ценные породы древесины – дуб, клен, ясень и другие. Своими действиями они нанесли тяжелые убытки лесному хозяйству и государственному бюджету", – отметила Варченко.

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Уголовное дело открыли по статье о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях или в интересах других лиц, приведшему к тяжелым последствиям. Виновным грозит лишение свободы сроком от 3-х до 6-и лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

29 июля в правоохранительные органы обратились по поводу незаконной вырубки сосен на Полтавщине. Как выяснилось, на территории одного из местных лесничеств неизвестные нарубили деревьев на несколько тысяч гривен.

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