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четверг, 02 августа 2018 13:45

На границе с Венгрией разместят штурмовой батальон

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На границе с Венгрией разместят штурмовой батальон
На границе с Венгрией разместят штурмовой батальон. Фото с открытых источников

Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области у границы с Венгрией.

О таком решении сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские Новости.

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Также он отметил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак встретился с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, где и обсуждали этот вопрос:

"Была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово", - сказал Гуцуляк.

Минобороны также намерен развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.

Ранее рассказали, в Вооруженных силах Украины в 2018 году ожидается увольнение почти 30 тыс. солдат и офицеров.

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02
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