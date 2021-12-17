На границе с Польшей образовались километровые очереди грузовиков

В Краковце завернули 70% всего грузового транспорта. Фото: pixabay.com

На фоне введения новых условий пересечения польской границы на автомобильных пунктах пропуска Украины с Польшей скопилось около 500 грузовиков.

Транспортный коллапс наблюдается последние двое суток, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем в Facebook. У КПП выстроились очереди длиной несколько километров.

"В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения. Теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа", - отметил замминистра.

На пунктах пропуска Ягодин транспортный поток упал на 400%, в Краковце завернули 70% всего грузового транспорта.

В то же время Волынские госадминистрация, облсовет и местные работники пограничной и таможенной службы оперативно отреагировали на ситуацию и сделали все возможное, чтобы защитить перевозчиков, добавил Найем. На пунктах пропуска начали работу государственные лаборатории для проведения ПЦР-тестирования.

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15 декабря Польша ввела для украинцев новые правила въезда в страну. Для пересечения границы даже Covid-вакцинированным гражданам необходимо теперь сдать тест.