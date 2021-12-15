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среда, 15 декабря 2021 09:37

Польша изменила для украинцев правила въезда в страну

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Польша изменила для украинцев правила въезда в страну
Изменения также внесли в работу общественного транспорта. Фото: pixabay.com

15 декабря Польша ввела для украинцев новые правила въезда в страну.

Для пересечения границы даже Covid-вакцинированным гражданам необходимо теперь сдать тест, сообщает Министерство иностранных дел.

"Люди, которые прибыли из-за пределов Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный не ранее чем за 24 ч. до пересечения границы. Covid-тестирование также станет обязательным для лиц, контактировавших с инфицированными людьми", - говорится в сообщении.

Независимо от того, каким транспортом прибывают, путешественники с 1 декабря подлежат 14-дневному карантину, если:

- не прошли полный курс вакцинации;

- не являются детьми до 12 лет, которые путешествуют под опекой привитых взрослых;

- не переболели Covid-19 за полгода до дня пересечения границы Польши.

Правительство Польши также приняло решение усилить с сегодняшнего дня карантинные ограничения. Дискотеки, клубы и танцевальные заведения закроют. Количество людей, которые смогут посещать церкви, рестораны, гостиницы, кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты, бассейны и аквапарки, сократят с 50% до 30%.

Изменения также внесли в работу общественного транспорта. В автобусах и поездах теперь разрешено занимать лишь 75% свободных мест.

31 декабря и 1 января в закрытых заведениях разрешат проводить вечеринки с участием не более 100 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны Европы обновили условия въезда для украинских туристов

Грузия упростила для украинцев условия пребывания в стране. Иностранным гражданам, которые прибывают в страну, для подтверждения безопасного Covid-статуса отныне достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.

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Дата
15
декабря

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