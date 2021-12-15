Италия запретила въезд почти всем украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 450
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 3060
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 4185
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 774
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 675
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4608
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1773
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 747
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1845
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
Фото
Все фото
6
47
5
4
7
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1521
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3564
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6219
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1521
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4617
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 612
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 18:01

Италия запретила въезд почти всем украинцам

  Комментировать
Италия запретила въезд почти всем украинцам
Въезд в Италию разрешили только при необходимости. Фото: Pexels

Италия закрыла границу для всех украинцев, которые едут с "необязательной целью".

Это касается даже вакцинированных путешественников, сообщает "Європейська правда".

Такое решение приняло правительство Италии при пересмотре правил въезда из-за распространения штамма Omikron.

Украину перенесли в группу государств Е. Поэтому въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или тех, кто имеет "установленные отношения" с жителями Италии и тех, кто едет на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.

Все приезжие должны пройти 10-дневный карантин независимо от вакцинации.

Переходный период для введения новых правил продлится до 16 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С украинским Covid-сертификатом можно будет поехать в более чем в 80 стран - Минздрав

Эти правила будут действовать до 31 января 2022 года. Но это не значит, что запрет снимут.

С полуночи 15 декабря ужесточили ограничения на въезд в Польшу из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины. Все приезжие должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языках, сделанного не ранее 24 часов. до пересечения границы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия запретила въезд почти всем украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"

Кличко-младший включили в Зал славы

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 13482
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 10323
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 8478
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 8055
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой Просмотров: 4842
Общество
Шахта имени Сургая может остановить работу: работники против смены своего руководителя министром Галущенко
Шахта имени Сургая может остановить работу: работники против смены своего руководителя министром Галущенко
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
6
 Просмотров: 603
Правила въезда в Польшу изменились: подробности
Правила въезда в Польшу изменились: подробности Просмотров: 342
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 837
Эпифаний поблагодарил Порошенко за поддержку ПЦУ: мы творим добрые дела в нашем винограднике Божьем
Эпифаний поблагодарил Порошенко за поддержку ПЦУ: мы творим добрые дела в нашем винограднике Божьем Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"
Голосов: 57840
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть