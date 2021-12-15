Италия запретила въезд почти всем украинцам

Въезд в Италию разрешили только при необходимости. Фото: Pexels

Италия закрыла границу для всех украинцев, которые едут с "необязательной целью".

Это касается даже вакцинированных путешественников, сообщает "Європейська правда".

Такое решение приняло правительство Италии при пересмотре правил въезда из-за распространения штамма Omikron.

Украину перенесли в группу государств Е. Поэтому въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или тех, кто имеет "установленные отношения" с жителями Италии и тех, кто едет на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.

Все приезжие должны пройти 10-дневный карантин независимо от вакцинации.

Переходный период для введения новых правил продлится до 16 декабря.

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Эти правила будут действовать до 31 января 2022 года. Но это не значит, что запрет снимут.

С полуночи 15 декабря ужесточили ограничения на въезд в Польшу из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины. Все приезжие должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языках, сделанного не ранее 24 часов. до пересечения границы.