На границе остановили трактор с "урожаем" контрабандных сигарет

На Закарпатье неподалеку Мукачево задержали трактор, с помощью которого контрабандисты пытались незаконно переправить через государственную границу сигареты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда сообщает "Закарпатье онлайн".

Фото: zakarpattya.net.ua

Трактор с прицепом в 500 м от государственной границы во время патрулирования местности обнаружил наряд отдела "Дьяково". Требование пограничников об остановке водитель транспортного средства проигнорировал. Зато увеличил скорость и пытался скрыться от пограничников. Его планы изменили три предупредительных выстрела.

Как выяснили пограничники, в тракторе находились три человека без документов, назвавшиеся гражданами Украины. При осмотре в прицепе трактора обнаружили 41 пакет с сигаретами. Дополняли картину самодельные деревянные перекидные мостики, с помощью которых нарушители государственной границы планировали преодолеть контрольно-следовую полосу.

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Контрабандистов с вещами доставили в пограничное подразделение, где составили протоколы об административных нарушениях. Материалы по делу направили в суд. Обнаруженные более 20 тыс. пачек сигарет, трактор и прицеп арестовали.

Кроме того, сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, связанного с незаконным изготовлением, хранением, транспортировкой с целью сбыта подакцизных товаров, направили в Нацполицию, ГФС и Закарпатскую таможню.

На Сумщине СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млн грн. Согласно данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-россиянами. Лекарства российского производства, которые не прошли сертификацию в нашей стране и эффективность которых не доказана, и табачные изделия известных брендов злоумышленники переправляли вне установленных пунктов пропуска через государственную границу.