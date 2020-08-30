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воскресенье, 30 августа 2020 01:54

В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен

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В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен
Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела. Фото: СБУ

В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млн гривен.

"Контрабанду несертифицированных лекарств и табачных подакцизных товаров из РФ на миллионы гривен блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Согласно данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-русскими. Лекарства российского производства, которые не прошли сертификацию в нашей стране и эффективность которых не доказана, и табачные изделия известных брендов злоумышленники переправляли вне установленных пунктов пропуска через государственную границу. Затем нелегальный товар контрабандисты поставляли почте постоянным клиентам по всей территории Украины.

"Накануне одного из контрабандистов, гражданина России, правоохранители задержали в Великописаривскому районе во время перемещения очередной партии медпрепаратов и табачных смесей почти 7 млн гривен. Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания", - добавили в пресс-центре.

Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других участников контрабандной схемы.

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Ранее немецкие правоохранители в земле Северный Рейн - Вестфалия обнаружили большую нелегальную табачную фабрику, где задержали украинцев.

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