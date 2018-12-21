На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын

Роман Синицын: Маховик насилия будет нарастать. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Есть данные о 55 нападений на общественных деятелей с начала 2017 года. Все нераскрытые.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Это коллапс правоохранительной системы. Четкий маркер: 55 и 0. Установлены и задержаны исполнители и организаторы некоторых нападений.Про заказчиков речь не идет. В большинстве случаев это люди, которые сидят в кабинетах на высшем региональном уровне. Центральной власти трогать их неудобно, потому что все может посыпаться", - объясняет он.

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По мнению волонтера это противостояние между системой и обществом.

"Маховик насилия будет нарастать. Региональные элиты чувствуют безнаказанность.Есть еще одна угрожающая тенденция. Исполнителями нападений становятся ветераны войны. На Катю напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт.Люди возвращаются с фронта в тяжелом психологическом состоянии. Никто ими не занимается, кроме некоторых волонтерских инициатив. Понятно, ветераны умеют убивать. Часто у них нет денег. Соглашаются на сомнительные подработки. Можно вспомнить убийство Дениса Вороненкова в центре Киева в марте 2017-го (бывший депутат Госдумы РФ 2016 переехал в Украину, получил гражданство. - Gazeta.ua). В него стрелял боец Нацгвардии", - рассказывает Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.