 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 1512
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 918
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1908
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 882
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1071
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 702
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4122
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2214
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4167
Фото
Все фото
15
9
11
12
7
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Видео
Все видео
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 918
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 882
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1521
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1629
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1233
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
воскресенье, 23 декабря 2018 20:23

На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын

  Комментировать
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Роман Синицын: Маховик насилия будет нарастать. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Есть данные о 55 нападений на общественных деятелей с начала 2017 года. Все нераскрытые.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Это коллапс правоохранительной системы. Четкий маркер: 55 и 0. Установлены и задержаны исполнители и организаторы некоторых нападений.Про заказчиков речь не идет. В большинстве случаев это люди, которые сидят в кабинетах на высшем региональном уровне. Центральной власти трогать их неудобно, потому что все может посыпаться", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль готовит наступление - эксперт

По мнению волонтера это противостояние между системой и обществом.

"Маховик насилия будет нарастать. Региональные элиты чувствуют безнаказанность.Есть еще одна угрожающая тенденция. Исполнителями нападений становятся ветераны войны. На Катю напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт.Люди возвращаются с фронта в тяжелом психологическом состоянии. Никто ими не занимается, кроме некоторых волонтерских инициатив. Понятно, ветераны умеют убивать. Часто у них нет денег. Соглашаются на сомнительные подработки. Можно вспомнить убийство Дениса Вороненкова в центре Киева в марте 2017-го (бывший депутат Госдумы РФ 2016 переехал в Украину, получил гражданство. - Gazeta.ua). В него стрелял боец Нацгвардии", - рассказывает Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Американские астронавты достигли орбиты Луны

Киевлянин построил самолет-гигант

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 49479
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 24789
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 21504
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 14571
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в Новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в Новую Украинскую церковь
 Просмотров: 11007
Общество
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ 6 Просмотров: 1260
Керченский пролив закрыли - назвали причину
Керченский пролив закрыли - назвали причину Просмотров: 3970
Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших
Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших Просмотров: 234
Отменили первый регулярный авиарейс Николаев - Киев
Отменили первый регулярный авиарейс Николаев - Киев Просмотров: 1323
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер Просмотров: 4699
Больше всего комментируют
57
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
6
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
6
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
5
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Голосов: 31279
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua