На фоне обсуждений отставки Степанова в Украине выросли темпы вакцинации

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в столице. Фото: pixabay.com

В Украине существенно выросли темпы вакцинации населения против Covid-19. Последние два дня прививку получили более 70 тыс. человек.

29 апреля против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. Вчера 73 256 человек получили первую из двух доз вакцины и еще 120 человек завершили вакцинацию, получив вторую дозу.

Больше всего прививок сделали в Киеве - 8 362. Вакцинацию осуществляли силами 306 мобильных бригад по иммунизации. Работали 2 069 пунктов прививок.

Среди суточных лидеров по вакцинации также Харьковская (6 015), Киевская (5743) и Полтавская (5433) области. Меньше всего людей вакцинировали в Луганской (709) и Черновицкой (747) областях. По состоянию на 29 апреля в лист ожидания вакцинации Covid-записались более 504 тыс. лиц.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в столице - 68 871, а меньше всего - 14 684 - в Луганской области.

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На днях в Раде собрали более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания, чтобы обсудить отставку министра здравоохранения Максима Степанова. После этого темпы вакцинации в Украине резко увеличились. Вчера сообщили про суточный рекорд в стране - 70 468 человек получали первую из двух доз вакцины. При этом в столичных пунктах прививки массово вакцинируют граждан Китая.