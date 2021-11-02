На этой неделе еще три области могут попасть в красную зону

В Украине еще три области на этой неделе могут перейти в красную зону карантина.

Речь о Волынской, Харьковской и Тернопольской области, заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 2 ноября.

"Сейчас есть три региона. Если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, уже на следующей неделе и этот регион может войти в красную зону", - сказал он.

Сейчас в красной зоне адаптивного карантина находятся Киев и еще 15 областей Украины. В оранжевой - семь регионов. И два в желтой.

Автор: Минздрав Минздрав обновило карантинные зоны в Украине

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1 ноября в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов. Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).