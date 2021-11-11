На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики

С 12 ноября для технического контроля автомобилей полицейские будут использовать мобильные диагностические станции.

Такими станциями уже оснастили каждое подразделение патрульной полиции в каждой области, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Они служат, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств установленным правилам безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Фото: patrol.police.gov.ua

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Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, с помощью которых полицейские смогут:

- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизтопливе;

- осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта. Будут проверять: автобусы, такси, грузовые автомобили более 3,5 т и прицепы к ним, отдельные специализированные ТС, авто, которые перевозят опасный груз, а также легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

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Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять машины-двойники и будут искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.