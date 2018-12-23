На Доме профсоюзов возобновили работу часы

На Доме профсоюзов заработали часы. Фото: РБК

На восстановленном Доме профсоюзов в Киеве, который пострадал от пожара во время Революции достоинства, снова заработали часы.

Электронное табло пока работает в тестовом режиме. Бесперебойно показывать время и погодные условия часы будет уже через неделю, сообщает Общественное.

Часы на Доме профсоюзов заработал впервые с 2014 года, а новое табло больше, чем предыдущее.

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Напомним, пожар в Доме просфпилок произошла в ночь на 19 февраля 2014 года. В результате пожара погибли два человека - Александр Клитинский и Владимир Топий. Их тела были найдены обгоревшими, причину смерти из-за сильного повреждения огнем не установлено. В то же время видимых насильственных повреждений, колотых или огнестрельных ран не обнаружено.