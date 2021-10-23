МЗ обновит перечень профессий с обязательной ковид вакцинацией

Вакцинация станет обязательной для большего количества людей. Фото: Reuters

В Украине планируют расширить перечень профессий с обязательным вакцинацией против коронавируса.

"Есть приказ Министерства здравоохранения об определенном перечне профессий, где вакцинация против коронавируса обязательна.

В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти. Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование.

В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны", сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Для преодоления коронавируса в Украине нет другого пути, чем вакцинация подавляющего большинства населения, убеждены в правительстве. "Страны европейского региона, начали вакцинацию, за четыре с половиной - пять месяцев дошли до порога 70%. Это 70% сознательного населения, делает сознательный выбор. Дальше уже начинается вмешательство государства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые боятся, имеют определенные антивакцинальные настроения ... Альтернативы пока нет. Мы должны достичь этой цифры для того, чтобы как Великобритания, Дания или скандинавские страны потихоньку снимать карантин", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.