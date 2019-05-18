"Мы освободим родину Кырымлы от оккупации" - Зеленский и Порошенко почтили трагическое событие

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил депортированных советским режимом крымских татар.

Политик и шоумен написал в своем twitter:

"Сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Я верю, что мы освободим родину Кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!"

О трагической дате высказался и действующий президент Петр Порошенко. Он сообщил в facebook:

"Идут из жизни свидетели, но воспоминания о устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа.

Боль крымскотатарского народа - это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено.

Слава непокоренному крымскотатарском народу! "

18 мая 1944-го из Крыма в республики Средней Азии и отдаленных регионов России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова - крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 000 до 230 тыс. человек, из которых около 46% погибли по дороге и в первые годы жизни в изгнании.

12 ноября 2015-го Верховная Рада Украины признала эту депортациию геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.