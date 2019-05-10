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суббота, 11 мая 2019 21:45

Молодое поколение крымских татар имеет другое видение будущего - режиссер фильма "Домой" Нариман Алиев

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Молодое поколение крымских татар имеет другое видение будущего - режиссер фильма &quot;Домой&quot; Нариман Алиев
Характеры героев - это собирательные проекции крымскотатарского народа. Фото: Романа Батрак

Украинский фильм "Домой" попал в конкурсную программу "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля. Пройдет с 14 по 25 мая на юге Франции.

- Каннский фестиваль - это мировая премьера, начало пути нашего фильма, - говорит режиссер "Домой" Нариман Алиев. - Надеемся, в будущем у нас будет возможность представить наше кино во всем мире, распространяя украинские и крымскотатарские мотивы, рассказывая нашу историю и культуру.

После аннексии Крыма в 2014 году двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на войне на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям, по сюжету.

Gazeta.ua пообщалась с режиссером Нариманом Алиевым на пресс-конференции, посвященной участию Украины в Каннах.

Что для вас было определяющим в сценарии фильма "Домой"? Какая тема была основной?

- Проблематика фильма имеет несколько слоев, но главное - это личные отношения между отцом и сыном. Фильм основан на конфликте поколений. Поэтому это история довольно универсальная, но при этом она обработана крымскотатарской тематикой и культурой. Благодаря этому лента имеет ценность для зрителя извне. Потому что он видит историю, которую понимает, но при этом в обстоятельствах, которые ему не были известны до сих пор.

Характеры героев - это собирательные проекции крымскотатарского народа. Старшее поколение было рождено в депортации, в Средней Азии. Они выросли за пределами родины и сделали все, чтобы вернуться сюда позже, хотя никогда не видели Крым до этого. А молодое поколение - это то, которое родилось уже в независимой Украине и не знало, что такое депортация и Советский Союз. Имеет более космополитическое видение как своего, так и общего будущего.

У каждого из этих видений есть свои плюсы и минусы, но мы пытались сделать определенный конфликт. Не белое и черное, а чтобы иметь дискурс относительно нашего будущего и нашего места сегодня. На карте мира, на карте Украины и в жизни Крыма. Понять важность корней. Для того, чтобы иметь свое будущее, ты должен знать свое прошлое.

Вы обращаетесь прежде всего к украинскому или западному зрителю?

- Когда ты разрабатываешь фильм, то делаешь его для того, чтобы его увидели. Как можно больше зрителей - это самое лучшее. Это искусство, которым ты пытаешься делиться с другими. Ты не делаешь его для себя.

Мы очень долго работали, чтобы история была универсальной и понятной в Мексике, Колумбии, Китае и Украине. Но в то же время такой, которая базируется на крымскотатарской культуре, быте, взаимоотношениях между родителями и детьми.

Если сейчас в Европе культура зрителя выше, чем в Украине, это не значит, что мы делаем фильм исключительно для европейцев. Кино - это язык. Есть такое понятие - киноязык. Как и любой другой, ее нужно изучать, чтобы понять.

То, что сейчас в Украине популярны какие-то более мейнстримные зарубежные картины - это не признак того, что украинское кино или зритель плохие. Просто чтобы люди понимали больше, им надо это понимание давать. И это происходит постепенно. Как обучение чтению. Сначала детей учат различать буквы, потом слоги, слова, словосочетания, а затем уже читать абзацами. А когда зритель может различать только слова, ему трудно прочитать, например, "Сто лет одиночества" и понять, о чем оно. Этот процесс в Украине начался в последние десять лет для того, чтобы вовлекать зрителей в украинские реалии кинематографа. Потому что они отличаются от зарубежного, которым был насыщен украинский кинорынок в течение всего времени.

Кроме собственно производства и выпуска качественных фильмов, какие еще пути обучения аудитории?

- Это многовекторная ситуация, которая не коррелируется с одним только компонентом. Нельзя сказать, что делается только плохое кино. Или что кинотеатры не хотят что-то показывать, а зритель - смотреть.

Для того, чтобы индустрия у нас была лучше, нужно начинать прежде всего с обучения и практики. Чтобы украинские кинематографисты могли делать все лучшие работы.

Чтобы кинотеатры больше верили в украинское кино, им нужно давать лучший продукт, чтобы зритель к ним больше уходил.

А зрителю нужны как качественный продукт, так и возможность смотреть его на большом экране.

Здесь везде есть свои аспекты и нюансы. Нет какого-то одного решения - что мы дадим миллиард долларов на развитие кинотеатров или изучения истории кино в школах, это не сделает весь процесс сразу лучшим. Это многовекторная проблема, для решения которой каждый из нас выполняет свою роль и работает над своей задачей.

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Программа украинских мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля выглядит так:

16 мая - украинский прием, который пройдет при поддержке Посольства Украины во Франции;

17 мая - бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers, который проводится четвертый год подряд Фондом Игоря Янковского совместно с Госкино;

22 мая - мировая премьера фильма "Домой";

23 мая - мировая премьера фильма "Анна".

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