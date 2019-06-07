Мы объединились ради единения Украины, мира и развития - Новинский

"Начиная с сентября 2018 года мы выступали с идеями объединения всех оппозиционных, прогрессивных, демократических сил. И сейчас, перед внеочередными парламентскими выборами, мы нашли точки соприкосновения, которых вместе с едиными ценностями между нашими партиями очень много. И сегодня мы объединились, чтобы в стране был установлен мир и обеспечено экономическое развитие", - заявил в эфире телеканала "Наш" глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

7 июня на Пешеходном мосту в Киеве 5 оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. В состав объединенной оппозиционной команды войдут представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Відродження", "Доверяй делам", "Наши".

Лидер оппозиции Вадим Новинский считает, что объединение произошло для того, чтобы между украинцами также настало взаимное понимание и уважение. "И, как мы неоднократно заявляли, - наши двери открыты для всех, кто хочет мира и развития для нашей страны!" - призвал сторонников Вадим Новинский.

По словам лидера оппозиции Вадима Новинского в ближайшие дни будет проведен объединительный съезд с презентацией программы действий и оглашен список кандидатов партий объединенной команды.

"Личность будущего руководителя пока еще обсуждается. Все станет известно на съезде нашей объединенной политической силы. И как она будет называться, и кто ее возглавит", - сообщил журналистам Вадим Новинский. "Украинцы оценят нашу программу. В нашу команду вошли лидеры местного самоуправления, меры крупных и малых городов Украины, капитаны отечественной промышленности. Это люди, которые ежедневно и продуктивно работают в своих городах, решая насущные проблемы простых украинцев. Это люди, которые привыкли нести ответственность за свои действия. Это люди дела", - уверен Вадим Новинский.

"Мы объединились ради единения нашей страны и поэтому у нас представлена такая широкая география. Неслучайно, что наше сегодняшнее подписание состоялось на мосту. Мост – это всегда символ единения. Вот именно ради этого объединились политики из разных уголков нашей большой Украины", - уточнил лидер оппозиции.