Мы не остановимся, пока не уничтожим теневой рынок алкоголя - Верланов

Государственная налоговая служба ведет активную борьбу с теневым рынком алкоголя.

Вчера, 10 февраля, сотрудники ГУ ГНС в г. Киеве в ходе проверки складов одного из оптовых реализаторов ликероводочной продукции обнаружили водку с недействительными марками акцизного налога. Как следствие, правоохранители изъяли 10 080 бутылок алкоголя.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба

"Налоговая усиливает борьбу с теневым рынком ликеро-водочной продукции. Это только начало. И мы не остановимся, пока не наведем порядок в этой сфере. Те, кто торгуют контрафактом, должны понять, что мы не позволим обворовывать бюджет", - прокомментировал результаты проверки председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что с начала 2020 года проводятся планируемые мероприятия в сетях розничной торговли по выявлению в обращении подакцизной продукции с нарушением норм действующего законодательства. По результатам проверок налоговики уже выявили ряд нарушений и наложили штрафов на недобросовестных продавцов на общую сумму 538 тыс грн.

Также сообщается, что налоговая планирует провести дополнительные проверки предприятий-производителей алкогольной продукции.

Напомним, недавно глава налоговой Сергей Верланов заявил, что ГНС усиливает контроль за производством и оборотом ликероводочной продукции в рамках борьбы с теневым рынком спирта.