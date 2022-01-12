"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине

Самая большая в Украине свалка находится недалеко от села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Имеет площадь более 65 га. А высота высочайшей точки полигона составляет почти 190 м, что создает потенциальные риски обвала отходов.

Полигон работает более 30 лет. Больше всего мусора в Подгорцы ежегодно свозят из Киева - свыше 450 тыс. т, по официальным данным.

Мусорка настолько разрослась, что в последние годы участились разговоры о ее закрытии. В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявлял о запуске проекта по рекультивации свалки. Однако предупредил, что решение проблемы может затянуться. Это не удивительно, ведь у столицы практически нет альтернативы - вывозить городские отходы некуда. Мусоросжигательный завод "Энергия" может переработать максимум до 250 тыс. т в год. Других перерабатывающих предприятий рядом со столицей нет.

От соседства со свалкой больше всего страдают жители Подгорцев. Постоянная вонь круглый год, бездомные и ромы, копающиеся в мусоре - стали практически частью их жизни. Более того, селяне лишены возможности пить воду из собственных колодцев. Отходы просочились глубоко в почву и она стала ядовитой, говорят жители.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в Подгорцах и узнала, как обычным людям живется рядом с гигантской свалкой.

ГНИЛЫЕ ПРОДУКТЫ

В Подгорцы, которые входят в Козинскую объединенную территориальную общину, из Киева ехать чуть больше 25 км. Преодолеть их можно на автобусах, курсирующих между столицей и селом практически каждые полчаса. Правда, некоторые не заезжают в населенный пункт, а останавливаются у остановки вдоль новой трассы на Обухов. Оттуда в Подгорцы пешком не менее 30 мин.

- Село протяжное. К нему еще дачи относятся, стоящие вокруг. А там сверху - военная часть, - показывает на гору местный житель Василий в куртке цвета хаки. К трассе подъехал на бежевых "Жигулях", чтобы встретить дочь из Киева. Предлагает подвезти.

Фото: Дмитрий АНОХИН

- Из того, что "выросло" напротив дороги справа, можно увидеть все село. А если повезет, то часть Позняков, - продолжает Василий. - Здесь фильмы снимались: "Ярослав Мудрый" и еще один какой-то. Церковь у нас еще есть. Где-то так 1745 года. Там постоянно служат. Но людей мало, все уезжают. Здесь уже никому ничего не нужно.

Выходим у автобусной остановки в центре села. От него в разные стороны простираются пять недавно отремонтированных дорог. Михайловская церковь обшита деревом и выкрашена в яркий голубой цвет. Она действительно является памятником архитектуры.

Дышать практически невозможно

Недалеко от центра находится Подгорцевский лицей и детский сад. В настоящее время здесь учатся до 200 детей 1-11 классов. Неподалеку небольшая парковка. На пересечении дорог обустроили сквер со скамеечками, клумбами и детскими площадками.

Автор: Дмитрий АНОХИН Мусорная свалка расположена в 900 м от центра города, где находится лицей, детский сад и админздания округа, магазины и Михайловская церковь

В воздухе постоянно ощущается затхлый смрад гнилых продуктов и забродивших отходов - свалка расположена в 900 м отсюда. Убежать от неприятного запаха в Подгорцах некуда. Вонь крепко накрывает весь населенный пункт.

- Летом, когда на улице штиль, дышать практически невозможно, - говорят местные.

СРЫВ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

В админпомещении старостинского округа работает библиотека и отделение Укрпочты. Кабинет старосты на втором этаже. Чтобы туда попасть, необходимо нажать звонок на стене у стеклянной двери.

В кабинете с широкой улыбкой встречает староста округа Сергей Кравченко. Высокий мужчина с едва заметной сединой, поправляет воротник серого пиджака и приглашает присесть.

- Мы вынуждены этим всем дышать. А ночью была вообще ужасная вонь, - говорит Кравченко.

Староста соглашается рассказать об истории полигона. Его открыли в 1986 году после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Начали свозить радиоактивные листья. Впоследствии и другой хлам. Сейчас свалка разрослась настолько, что от нее до ближайшего дома - 150 м.

Автор: Дмитрий АНОХИН На фото генеральный план села Подгорцы. На фото темным фиолетовым цветом отмечена свалка. Местные власти уверяют, что все работы, которые сейчас проводятся на полигоне, преследуют цель не закрытия свалки, а ее расширения

КГГА планирует использовать полигон минимум до 2041-го, говорит староста. Такой официальный ответ получили от городской администрации.

Технически переработать весь мусор на свалке невозможно, добавляет Кравченко.

- Рекультивация - это последний шаг. Тот купол, который сформирован из мусора, должен быть покрыт, чтобы туда не попадала влага и осадки. Однако сейчас рекультивируется только первая карта, а вторая продолжает функционировать, - объясняет староста. - Объект уже давно исчерпал свои мощности. Для того, чтобы их увеличить, руководство полигона запустило проект реконструкции, который поможет расширить свалку. Они это скрывают.

Автор: Дмитрий АНОХИН Староста Подгорцевского старостинского округа Сергей Кравченко. Мужчина уже несколько лет пытается решить проблему родного села. Обращались в государственные и санитарные службы, однако ответа так и не получили. Вредные вещества из полигона попадают в грунтовые воды, а с ними в колодцы с питьевой водой. Поэтому местные не употребляют ее, а используют только для хозяйственных нужд. В деревне оборудовали артезианскую скважину, которая осуществляет централизованное водоснабжение

Держателем полигона является ЧАО "Киевспецтранс". Местные власти раньше с ними держали связь, но сейчас общение отсутствует.

Как можно общаться с теми, кто тебя постоянно обманывает?

- Последний звоночек для держателей полигона был в октябре 2016 года, когда жители поселка перекрыли свалку, - рассказывает староста. - Тогда они пообещали, что полигон будет закрыт до 1 октября 2018 года. Ближе к этой дате все сроки начали срывать и издали документ, который откладывал работы и срывал все договоренности. А как можно общаться с теми, кто тебя постоянно обманывает?

Автор: Дмитрий АНОХИН Мусорная свалка расположена в 900 м от центра города, где находится лицей, детский сад и админздания округа, магазины и Михайловская церковь

В последний раз с держателями свалки сельский совет связывался по хозяйственным проблемам.

- Грузовики заезжают в село несмотря на то, что наши дороги не рассчитаны на такое. Возят на полигон много стройматериалов, потому что там идут какие-то работы. Разрушают нам дороги, - говорит Кравченко. - Это же большие машины, а набиты по полной. 48 тонн везет, и сама машина еще 20 тонн весит. Обращались к руководству, чтобы пересмотрели движение автомобилей. Нам на самом деле от них ничего не нужно. Главное, чтобы не мешали жителям общины.

ЧЕРНЫЕ "ВОЛГИ" И НКВД

В позапрошлом году местные власти закупили два измерителя качества воздуха, которые позволяют наблюдать за динамикой загрязнения. В прошлом году запустили стационарный пост измерения, который посылает данные в КГГА. Однако Сергей Краченко не знает, используют ли его для исследований и разрешения ситуации в пользу людей.

Сергей Кравченко вступил в должность старосты в декабре позапрошлого года. С 2015-го по 2020 год был сельским головой. Вообще проживает в Подгорцах с 1987 года. В то время никто из местных и не догадывался, что за более чем 30 лет возникнут такие большие проблемы со свалкой, признается чиновник.

- Водитель подвезет нас к полигону, - предлагает выйти на улицу староста. - Туда так просто не пускают никого. Надо предварительно звонить. Придете без договоренности - вас не пустят и назначат встречу на другой день. Можем только на дроне полетать над полигоном и снять происходящее.

Автор: Дмитрий АНОХИН На фото – Подгорцовский лицей. В нем учатся до 200 детей

Когда спускаемся вниз, Кравченко начинает рассказывать о жизни людей, живущих внизу под полигоном.

На обустройство фильтратов и территории потратили уже миллиарды гривен

- Они постоянно видят черную воду, которая стекает от свалки. Все, что там делается сейчас - это делают для того, чтобы Киеву было где складировать свой хлам. Мало верится, что будут проводить рекультивацию. На обустройство фильтратов и территории потратили уже миллиарды гривен. За такие деньги уже можно было построить мусороперерабатывающий завод! Кличко обещал, что к 2019 году в Киеве построят такой, который станет альтернативой полигону. До сих пор нет.

- Неприятный запах начал появляться в селе еще в 1990 году. Люди возмутились впервые против полигона (результатом стал подписанный договор между сельским советом, колхозом "Отечество", КГГА и КОДА. По его условиям была построена артезианская скважина и водопровод, так как было заключение о некачественной воде в Подгорцах. - Gazeta.ua), - продолжает староста. - Приехали тогда к нам какие-то черные "Волги" и все испугались. Потому что на них тогда энквдшники передвигались.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

К мусорнику ведет узкая улочка. Сам полигон огражден высоким железным забором высотой в несколько метров. Неподалеку работает ферма по выращиванию свиней, откуда поставляют продукцию в местные магазины и села. На каменном здании слева название предприятия по изготовлению матрасов - ЭКОМАТ. Оно давно прекратило работу.

Несколько лет назад на свалке работали сотни ромов. Жили они прямо на полигоне. Перебирали отходы, искали в мусоре драгоценные вещи и продавали.

- Продавали ценности на сортировочные станции в разы дешевле, чем на рынке. На цыган постоянно были жалобы, - жалуется староста. - Мало того, они попрошайничали и кто-то из них таскал железо у местных жителей, обворовывали дома. Сотни их было. Не стояли на медицинском учете, были подозрения на туберкулез и другие опасные заболевания. Фиксировали смерти. Когда ромов вывезли, стало немного легче. Но и после этого видели несколько человек, работавших там. Однажды поймали группу детей 14-15 лет из Полтавской области. Правоохранительные органы не заинтересовались этим случаем.

Автор: Дмитрий АНОХИН Ежегодно на мусорку возле Подгорцев свозят более 450 тыс. тонн отходов из Киева

Староста включает дрон. Аппарат медленно поднимается в небо. На экране смартфона видны километры площади с захороненным мусором и горы отходов.

- Мусор там - живой организм. Он перегнивает, нагревается. Все стекает в фильтраты - водоемы с концентратом. Затем эти пруды очищают и снова используют. Был случай, когда видели, как за пределы полигона они вытекали.

Воду из колодцев местные используют только для хозяйственных нужд. Пьют же из артезианской скважины, обеспечивающей центральное водоснабжение. 90% платы за воду покрывают местные власти. Местные оплачивают по 26 грн/куб. м.

Люди болеют семьями

Жители Подгорцев жалуются на здоровье.

- Количество заявлений, в частности об онкологических заболеваниях, увеличивается. Стараемся помогать в лечении, - продолжает Кравченко. - Лет 10 назад мы и не знали о том, что кто-то болеет. Сейчас таких много. И не только в Подгорцах, но и в соседних общинах. Болеют семьями. У меня аллергические реакции есть. Это и ринит, и слезоточивость. Особенно все обостряется, когда полигон "подышет" в сторону села.

Автор: Дмитрий АНОХИН Свалка возле Подгорцев имеет площадь в 65 га. Она самая большая в Украине

Люди обращались в органы государственной власти и санитарные службы, посылали письма презитенту, однако все зря.

На местном уровне с отходами борются сами по себе. Установили баки для сортировки мусора, за которыми круглосуточно наблюдает камера. Жители, которые не хотят сортировать, вынуждены платить за пакеты для вывоза отходов по 6 грн за 30 л.

Сергей вместе с семьей сортирует мусор дома. Пластик чистит и сушит, затем отдает на переработку. Имеет свой компостер, который приобрел за 2500 грн и измельчитель для древесины за 6500 грн.

ЦЕРКОВЬ ВО ДВОРЕ

Возле магазина в 14:30 людей почти нет. Один за другим на иномарках водители подъезжают за продуктами. Покупают хлеб, селедку и консервы. Цены здесь намного дешевле, чем в Киеве.

У входа в магазин американо с молоком пьет Александр Щербань. Серую шапку натянул чуть ли не на глаза. Переехал в Подгорцы из села в Сумской области, потому что там не было работы, объясняет. Снимает жилье за ​​9 тыс. грн. Дешевле здесь нет, говорит.

- Близко к Киеву, потмоу и дорого, - рассказывает Щербань. - Работаю в соседнем селе Романков, получаю около тысячи баксов. Жить здесь нравится. Если бы только мусорку закрыли. И цыган чтобы не было. Оник как-то судей ограбили в Романкове. Нормальную сумму вынесли. Ходили группами и воняли. Детей их много было.

Затягивается и выпускает изо рта густой сигаретный дым.

- Я здесь в детстве вьюнов ловил, - приобщается к разговору 78-летний Владимир Калашников. Стоит в старой пуховой куртке с потёртой защитной маской на подбородке. Вместо одного глаза - стеклышко. - К дяде приезжал и тут ловил, - показывает на прозрачный ручеек позади магазина, который тянется из-под холма сквозь дворы селян.

Автор: Дмитрий АНОХИН Владимир Калашников родился в селе Подгорцы, однако переехал в Обухов. Приезжает на родину к родственникам по праздникам. До того, как появился полигон, здесь были живописные виды, рассказывает мужчина. Однако сейчас большинство оврагов занимает мусор, а водоемы загрязнены

Несмотря на близость к полигону село активно застраивается новыми усадьбами. Они полностью вытеснили старые дома, когда-то здесь стоявшие, добавляет Калашников. И отмечает, что хотя он родом из Подгорцев - живет в Обухове. В деревню приезжает к родственникам на каждое Рождество.

- Природа была здесь когда-то хорошая - глубокие овраги. А потом свалку перенесли сюда. И все отходы в воду попадают, в колодца, - продолжает мужчина.

За время разговора выкуривает четыре папиросы.

- У меня 44 года стажа. Работал в Сибири. После распада СССР был на подработках, объездил всю Украину, - меняет тему разговора. - Война идет у нас, потому что Путин - настоящий кацап. А кацапы - это злодеи и зеки, а не россияне.

Говорили, что экскаваторы на нас нагонят. А мы там в палатках жили

К разговору прислушиваются местные жители. Водитель автобуса на Киев пьет кофе вместе с селянами. Мужчины громко смеются.

- Что вам рассказать о селе? - спрашивает 55-летний Олег Усс в синей спортивной куртке и желто-голубой шапке. На камеру говорить отказывается, потому что участвовал в протестах против свалки в 2016 году. - Нам тогда угрожали держатели полигона. Видимо, с местными властями договорились. Говорили, что экскаваторы на нас нагонят. А мы там в палатках жили все - и мужчины, и женщины.

- Там же засыпали все, будут со временем дальше двигаться. По документам оно закрыто давно, а туда везут и везут, - добавляет водитель.

- Сколько уже говорили, а ничего не меняется. Люди в верхах имеют большие деньги с той свалки. Там же газ добывают. Мы говно нюхаем, а дядя деньги получает. Наши чиновники на лексусах ездят и в шубах в пол ходят, - продолжает Олег Усс.

Автор: Дмитрий АНОХИН Несколько лет назад на свалке работали ромы. Они попрошайничали в деревне и обворовывали местных. После многочисленных жалоб ромов прогнали

Он всю жизнь прожил в селе Подгорцы. Держал скот и огород. Продавал продукты на рынках. Хотел получить дополнительную землю для расширения хозяйства, но ему отказали.

- Распродали земли под дачи. Там такие домины понастроили, а канализация вся сюда стекает - к заправке. Нам говорят, что там озеро будет, будем ходить купаться. Ага! Нас разве только в эти люксовые дворы будут брать дворниками. Вы бы знали, какие здесь паны живут! Лес у нас забрали, возле Романкова там. Дачи настроили. У одного церковь там своя во дворе, - рассказывает Усс. - Если бы не свалка, то очень красивое село было бы. А так я бы отсюда уехал, если бы не мама. У нее онкология, то вынуждены ухаживать. А если бы не это, то давно бы на заработки поехал в Чехию или в Польшу. А какие здесь перспективы? Зеленского выбрали. Говорят, что реформы проводят. А какие там реформы? Как воровали, так и воруют.

Подъезжает автобус в Киев. Быстро прощается с товарищами и спешит занять место. Едет в Киев к дочери, заболевшей коронавирусом. Садимся рядом.

- Когда колхоз был, то работа была, - продолжает рассказ. Пытается перекричать рев мотора. - А сейчас и земли той толком нет. Старуха в аренду сдает за 12 тысяч поле. А с него у арендаторов 170 тысяч. Такие расценки у нас… А свалка, так ее уже никуда не перенесешь. Да и сражаться уже нет сил.

На момент публикации материала редакция не получила официальный ответ от ЧАО "Киевспецтранс" на свои вопросы по функционированию полигона. Сотрудники общества объяснили это отсутствием руководства на месте до 17 января. Заверили, что по возвращении администрации на работу предоставят нам всю информацию и допустят на территорию свалки.

ВОНЬ ПРОВОЦИРУЮТ АСТМУ, ОТРАВЛЕННАЯ ВОДА - ОНКОЛОГИЮ

Вонь от мусорника в Подгорцах может влиять на здоровье крестьян и провоцировать у них появление опасных болезней.

"Сильные запахи способны вызвать раздражающие реакции, которые впоследствии перерастают в астму или хроническое обструктивное заболевание легких. Вероятны проблемы с дыханием. В теории, загрязненная окружающая среда может вызвать аллергию. Однако она может проявится и из-за генетических факторов", - рассказала терапевт Елена Матейчук.

Соседство с помойкой угрожает людям еще и инфекционными болезнями, добавила специалист.

"Пищевые отходы привлекают крыс, которые и переносят инфекции. В частности, туберкулез или лептоспироз", - сказала врач.

Если в грунтовые воды из свалки попали тяжелые химические элементы, то употребление такой жидкости может вызвать отравление, сальмонеллез или даже онкологию, отметила Матейчук.