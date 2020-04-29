МВД отсрочило запуск системы автофиксации дорожного движения

Запуск системы автофиксации дорожного движения перенесли до окончания карантина. Фото: itc.ua

Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Причиной называют карантин.

Пилотный проект фиксации административных правонарушений безопасности дорожного движения презентовали 12 марта 2020 года, сообщает пресс-служба МВД.

Запускать систему в эксплуатацию планировали с 1 мая. Теперь откладывают до окончания режима строгого карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителям на заметку: где установили камеры видеофиксации дорожного движения

"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, вовлеченных в процессе работы системы автофиксации", - пояснили в ведомстве.

В Україні збираються вводити автоматичну фотовідеофіксацію порушень Правил дорожнього руху. Уже завершили відповідну підготовку. У найближчі дні оголосили про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. У цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження. Після цього штрафуватимуть і каратимуть повноцінно, а кількість камер повинна збільшуватись.