 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 1737
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 3744
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
2 Просмотров: 1233
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5769
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9405
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4041
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 864
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1512
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1683
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16011
Фото
Все фото
6
6
15
7
4
Определились обладатели первых мест &quot;Черноморских Игр-2018&quot;
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр-2018"
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Под &quot;Марусю&quot; и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Видео
Все видео
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
1 Просмотров: 315
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2376
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 549
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4851
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1350
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
воскресенье, 29 июля 2018 20:23

Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу

  Комментировать
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Айдер Муждабаев: Как на место ставили нацистскую Германию, так же следует вести себя с Россией. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Западные санкции в отношении РФ выглядят так: мы вам даем 100 евро за газ. А 1 евро не дадим, потому что вы плохие. Аннексировали Крым и ведете войну, потому получите только 99 евро.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал журналист Айдер Муждабаев.

"Это банальный подкуп. Россияне поняли, что купить можно почти всех. Кубок мира по футболу стоит анализировать исключительно с точки зрения политики. Москва купила право его проводить. Взяли состав исполнительного комитета ФИФА, поделили их на три группы. Первая - кто точно за них , то есть уже под влиянием. Вторая - точно против. Например, Великобритания. С третьим сектором начали работать. Искали компромат, подкупали. Кто-то кому-то был должен - в ФИФА тоже не ангелы работают. К каждому нашли подход. Это стоило несколько десятков миллионов долларов . Олимпиаду в Сочи купили так же", - говорит он.

1979 СССР только ввел войска в Афганистан, который черт знает где находится для Европы. Но тогда был полный бойкот Олимпиады в Москве, напоминает журналист.

"Сейчас есть Евросоюз, сбили "Боинг", бомбардировки в Сирии, потоки беженцев в Европу, а лидеры западных стран едут к Путину целовать ему руки. Экономическая блокада России могла бы быть в десять раз сильнее, если бы была политическая воля. За несколько лет РФ можно было бы придушить", - считает Айдер Муждабаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти

По его мнению, то, что мы видим на территории под названием РФ, - больное и неадекватное.

"Это не может длиться очень долго. Обязательно будет кризис. Этот больной не сможет выжить. Он держится за счет аппарата искусственного дыхания, который подкачивает нефть и газ. Вопрос заключается только во времени. А Запад должен давить.

Для Украины развал РФ будет нести только плюсы. Но чтобы все было нормально, надо забрать у россиян ядерное оружие. Как на место ставили нацистскую Германию, так же следует вести себя с Россией. Разделить на оккупационные зоны, создать "план Маршалла", запретить выборы на определенный период, заставить заниматься общественными работами. Словом, выветривать из мозга мнение, что ты - крутой в мире и можешь всех поставить раком ", - добавляет журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.

Автор: Ангелина КОВАНДА/відео: Назарій МАЗЫЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

Триумфальную арку строили 30 лет

Самое читаемое
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 6 Просмотров: 31589
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 Просмотров: 24822
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым 7 Просмотров: 11070
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ 6 Просмотров: 8542
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
14
 1 Просмотров: 7461
Больше всего комментируют
14
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
8
Новинского внесли в базу Миротворца
7
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
6
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Голосов: 22799
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua