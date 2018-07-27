Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу

Айдер Муждабаев: Как на место ставили нацистскую Германию, так же следует вести себя с Россией. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Западные санкции в отношении РФ выглядят так: мы вам даем 100 евро за газ. А 1 евро не дадим, потому что вы плохие. Аннексировали Крым и ведете войну, потому получите только 99 евро.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал журналист Айдер Муждабаев.

"Это банальный подкуп. Россияне поняли, что купить можно почти всех. Кубок мира по футболу стоит анализировать исключительно с точки зрения политики. Москва купила право его проводить. Взяли состав исполнительного комитета ФИФА, поделили их на три группы. Первая - кто точно за них , то есть уже под влиянием. Вторая - точно против. Например, Великобритания. С третьим сектором начали работать. Искали компромат, подкупали. Кто-то кому-то был должен - в ФИФА тоже не ангелы работают. К каждому нашли подход. Это стоило несколько десятков миллионов долларов . Олимпиаду в Сочи купили так же", - говорит он.

1979 СССР только ввел войска в Афганистан, который черт знает где находится для Европы. Но тогда был полный бойкот Олимпиады в Москве, напоминает журналист.

"Сейчас есть Евросоюз, сбили "Боинг", бомбардировки в Сирии, потоки беженцев в Европу, а лидеры западных стран едут к Путину целовать ему руки. Экономическая блокада России могла бы быть в десять раз сильнее, если бы была политическая воля. За несколько лет РФ можно было бы придушить", - считает Айдер Муждабаев.

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По его мнению, то, что мы видим на территории под названием РФ, - больное и неадекватное.

"Это не может длиться очень долго. Обязательно будет кризис. Этот больной не сможет выжить. Он держится за счет аппарата искусственного дыхания, который подкачивает нефть и газ. Вопрос заключается только во времени. А Запад должен давить.

Для Украины развал РФ будет нести только плюсы. Но чтобы все было нормально, надо забрать у россиян ядерное оружие. Как на место ставили нацистскую Германию, так же следует вести себя с Россией. Разделить на оккупационные зоны, создать "план Маршалла", запретить выборы на определенный период, заставить заниматься общественными работами. Словом, выветривать из мозга мнение, что ты - крутой в мире и можешь всех поставить раком ", - добавляет журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.