Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий

В США 34-летний Лесли Морган Уайт намерен отсудить у медицинского центра Сент-Мэтьюз штата Кентукки $1,2 млн. Там ему ошибочно сделали кесарево сечение.
Об этом сообщает World News Daily Report.
Мужчина, страдающий ожирением, на прошлой неделе позвонил в службу спасения из-за сильной боли в груди.
Уайта доставили в медицинский центр, где его немедленно перевели в отделение родовой помощи, сделав анестезию и кесарево сечение.
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"Мои гениталии никто не заметил?", - спросил возмущенно Уайт.
Он утверждает, что после кесарева сечения прошло не менее 30 мин, пока врачи диагностировали его боли в груди как сердечный приступ.
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