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понедельник, 15 февраля 2021 14:20

Врач продал ребенка, родители которого не оплатили роды

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Врач продал ребенка, родители которого не оплатили роды
Как только супруги сказали, что нет денег, чтобы заплатить за роды, врач, принимавший их, предложил продать новорожденного для оплаты его услуг Фото: pixabay.com

Врач акушер-гинеколог одного из роддомов Пакистана продал новорожденного ребенка, который появился на свет благодаря ему же.

Произошло это в городке Туламба, что в провинции Пенджаб, пишет ARY News. По данным полиции, несколько дней назад женщина родила мальчика в частной больнице. Но цена на роды оказалась неподъемной для молодой пары - муж с женой не смогли оплатить медицинские счета.

Как только супруги сказали, что нет денег, чтобы заплатить за роды, врач, принимавший их, предложил продать новорожденного для оплаты его услуг. Родители, конечно, отказались от такого предложения. Но врач силой отобрал мальчика у пары, а самих родителей охранники вывели на улицу. А уже через несколько часов нашел покупателя на ребенка - мужчину по имени Фейсал.

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Пара сразу обратилась в полицию и написала заявление на врача.

"Приняв оперативные меры в связи с этим сообщением, полиция провела рейд в больнице и задержала врача. По словам источников, администрация больницы оказывала давление на пару, чтобы те не обратились в суд", - пишет издание.

Этот инцидент возмутил пользователей сети со всего мира. Одни пишут, что "этот врач - животное, и его следует изолировать, желательно в зоопарке, поскольку он представляет опасность для общества".

А другие неравнодушные люди предлагают собрать деньги для бедных родителей на GoFundMe, чтобы "с этого момента у ребенка была лучшая жизнь".

В Казахстане врачи положили в морозильник живого новорожденного ребенка, считая, что он мертв. Но даже когда они увидели, что ошиблись, не стали вынимать младенца с холодильника.

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