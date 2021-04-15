Мужчине, который заминировал родителей Зеленского, объявили приговор

Пенсионеру дали за ложное минирование 4 года. Фото: procherk.info

В Кривом Роге суд огласил приговор 59-летнему мужчине, который сообщил о "минировании" доме родителей президента Владимира Зеленского.

Его лишат свободы на 4 года с испытательным сроком в 2 года. Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Кривого Рога.

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На суде мужчина признал свою вину. С осужденного должны взыскать в пользу государства почти 4 тыс. грн судебных издержек.

В феврале 2021 года в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Художественной, где, в частности, проживают родители президента Владимира Зеленского.

Сообщение проверили. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли. Задержанным за сообщения оказался местный житель, пенсионер.

Из трех торговых центров Харькова эвакуировали 2480 человек. Перед этим в полицию поступило сообщение о заминировании помещений. Проверили более 48 тыс. квадратных метров помещений и 6100 квадратов прилегающей территории учреждений. Взрывчатки не обнаружили.