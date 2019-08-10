Мужчина в мечети устроил стрельбу

В норвежской мечети произошла стрельба. Фото: Корреспондент

В мечети в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения.

После инцидента полиция задержала злоумышленника, сообщает полиция Осло в своем Twitter.

Очевидцы описали нападающего мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Мотив нападающего неизвестен.

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Андерс Брейвик 22 июля 2011 совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы.