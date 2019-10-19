Мужчина угрожал взорвать людей гранатой

В Черниговской области мужчина терроризировал местных жителей. Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители изъяли наркотики и оружие у мужчины, который терроризировал местных жителей.

36-летний мужчина неоднократно угрожал взорвать людей. При этом он брал в руки предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Местные жители обратились к правоохранителям. Во время обыска по месту жительства полицейские обнаружили наркотики и оружие.

Как отмечается, мужчина нигде не работал и ранее привлекался к административной ответственности. Он проживал в офисном помещении.

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По данному факту правоохранители открыли два уголовных дела: за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины), а также за незаконное производство, изготовление, приобретение , хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины).

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