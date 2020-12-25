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пятница, 25 декабря 2020 17:00

Мужчина из-за ревности до смерти забил сожительницу

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Мужчина из-за ревности до смерти забил сожительницу
Мужчина до смерти избил сожительницу и сообщил полиции о естественной смерти женщины. Фото: Reuters

На Запорожье житель Мелитопольского района до смерти забил свою сожительницу.

После этого мужчина пытался выдать ее смерть за естественную. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"В полицию обратился мужчина 1974 года рождения, сообщил, что умерла его сожительница. В одном из домов в селе Терпение обнаружили тело женщины 1980 года рождения. Судмедэксперты выяснили, что причина ее смерти имеет насильственный характер", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что причиной избиения стала ревность.

Правоохранители задержали подозреваемого. Он старался как можно быстрее похоронить умершую, надеясь на то, что никто не узнает о его причастности к тяжкому преступлению.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

На Харьковщине мужчина поссорился со знакомым и убил его. О том, что мужа убили, сообщила его бывшая жена.

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