Можно будет отдохнуть от дождей - синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

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Погода в Украине в ближайшие дни будет останется дождевой и неблагоприятной, но уже в конце недели наступит небольшая передышка.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем блоге на Opinion.

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В большинстве областей пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Также возможны ливни, шквалы и даже град.

"26 мая в северных областях, 27 мая - в большинстве областей, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны. Можно будет отдохнуть от дождей и заняться работой или отдыхом на открытом воздухе", - отметила синоптик.

Температура воздуха в ближайшие дни существенно не изменится и столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+25°C, в западных областях будет прохладнее, +16...+ 21°C.

С 29 мая в Украине снова испортится погода, в некоторых областях значительно снизится температура воздуха.

"На востоке будет царить солнечная погода с температурой воздуха +21...+ 27°C. Юг и значительная часть центральных областей также попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области возможен небольшой дождь. На запад и север во вторник-среду очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая +10...+16°C", - предупредила Диденко.

В Киеве до конца недели будет влажно, осадки будут чередоваться с сухой погодой. Поэтому синоптик советует не забывать зонтики и солнцезащитные очки.

Содержание CO2 в атмосфере Земли достигло рекордной отметки. На Земле впервые концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 частей на миллион.